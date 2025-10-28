Тимур Гурцкая поделился информацией о будущем Станковича в «Спартаке»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Ранее сообщалось, что серба в московском клубе может заменить испанский специалист Луис Гарсия.

— Смотри, вот я тебе так скажу. Расскажу разговоры изнутри «Спартака». Такое впечатление, что прошёл некий цунами или ураган и сейчас абсолютное затишье — Станкович тренер «Спартака».

— То есть всё, замену не ищут?

— По крайней мере публично они её не ищут больше, — заявил Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Контракт серба с клубом рассчитан до 2027-го.