Нападающий «Оренбурга» Томпсон: наше место в таблице незаслуженно, мы исправим ситуацию

Футболист «Оренбурга» Хорди Томпсон высказался о турнирном положении команды. После 13 туров Мир РПЛ «Оренбург» набрал восемь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства оренбуржцы сыграют с «Сочи».

«Ни одной команде не будет нравиться находиться та том месте, где сейчас располагается «Оренбург». Но это место незаслуженно. Всё ещё можно исправить, мы это и сделаем. Остаётся только работать и улучшать эту ситуацию. Тем более впереди нас ждут домашние матчи, где мы особенно сильны, поэтому будем набирать важные для нас очки», — сказал Томпсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.