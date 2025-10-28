Игорь Ледяхов: все ждут, когда «Балтика» свалится, но этого не произойдёт

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов поделился мнением о турнирных амбициях калининградской «Балтики» в Мир РПЛ. Сейчас команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

«Прогнозируя итоговое место «Балтики» — они могут остаться там, где сейчас идут. По набору футболистов команды, которые находятся выше, конечно, предпочтительнее. Но порядок бьёт класс, этим и берёт «Балтика» — команда выстроена во всех линиях, очень хорошо готова физически. Все ждут, когда они начнут валиться, но моё мнение — нет, этого не произойдёт. Сейчас они получили уверенность, сыграли со всеми лидерами, набрали очки, понимают, что могут бороться за самые высокие места.

Их высокое место уже не сюрприз, это надо принимать как данность. Это заслуга тренера и всего штаба. Не в обиду будет сказано, но уровень футболистов — конечно, не Первой лиги, но и не первой десятки РПЛ. Работа тренера здесь основная», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.