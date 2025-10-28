Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
«Это наш бриллиант». Пятибратов назвал игрока РПЛ стоимостью под € 50 млн

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением о потенциале полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и оценил шансы футболиста перебраться из Мир Российской Премьер-Лиги в европейский чемпионат.

«Как только мы начнём играть в Европе, быстрее бы уже, его цена сразу вырастет. Думаю, человек стоимостью под € 50 млн у нас есть, это наш бриллиант. И по нему видно, что он не испорченный, у него нет замашек звёздности. Это такой зрелый парень, будто он уже всю жизнь играет в Премьер-Лиге. А что будет дальше? Думаю, если его потенциал будут правильно использовать, то это человек, который будет играть на уровне топ-3», — заявил Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

Матвей Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с июля 2023 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего опорника четыре гола и пять результативных передач в 20 матчах. Transfermarkt оценивает Кисляка в € 16 млн.

