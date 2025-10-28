В ЦСКА прокомментировали назначение Андрея Мовсесьяна в «Спартак»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что назначение Андрея Мовсесьяна на должность заместителя генерального директора московского «Спартака» не удивило руководство армейцев. Ранее Мовсесьян работал спортивным директором и селекционером ЦСКА.

«Это назначение не удивило, тем более разговоры на эту тему шли достаточно давно. А переход из ЦСКА в «Спартак» давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому не было удивления», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Мовсесьяну 49 лет, он является воспитанником «Спартака». Будучи футболистом, он выступал за московский ЦСКА, нижегородский «Локомотив», владивостокский клуб «Луч-Энергия», грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»). На его счету два гола в 19 матчах за сборную Армении.