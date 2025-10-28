Пятибратов: у Станковича шапка, в ней бумажки с футболистами, он закрывает глаза и достаёт

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов иронично высказался о выборе состава «Спартака» сербским тренером команды Деяном Станковичем. В матче 13‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0) специалист произвёл тройную замену в перерыве.

«Считаю, что у Станковича есть какая‑то шапка, в которой лежат бумажки с футболистами, он закрывает глаза, мешает и потом достаёт. У меня другого объяснения нет», — сказал Пятибратов в эфире канала «Матч ТВ».

После 13 туров московский «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место. В активе подопечных Деяна Станковича 22 набранных очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков.