Владимир Быстров — об Александре Соболеве: наконец-то Семак признал, что был неправ

Комментарии

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров в очередной раз критически отозвался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. В нынешнем сезоне форвард провёл 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Ранее Соболев выступал за московский «Спартак».

«Наконец-то [Семак] услышал нас после прошлого эфира! Но давайте так: он на Кубке (в матче с «Оренбургом». — Прим. «Чемпионата») дал Соболеву шанс себя проявить. И 45 минут увидел этого говна…

Слава богу, наконец-то Семак наступил себе на горло и после своего трансфера признал, что был неправ», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

