Карпин дополнил расширенный состав сборной спустя день. Вызваны Тюкавин и Комличенко

Пресс-служба сборной России сообщила, что тренерский штаб национальной команды принял решение добавить нападающих Константина Тюкавина и Николая Комличенко к расширенному списку игроков, вызванных на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. В ноябрьскую международную паузу сборная России сыграет с Чили и Перу.
В октябрьскую паузу на игры национальных команд подопечные Валерия Карпина провели две товарищеские встречи. Сборная Ирана была переиграна со счётом 2:1, матч с командой Боливии завершился крупной победой со счётом 3:0.
Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Сборные Перу и Чили заняли два последних места в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки и также не примут участия в финальной стадии мундиаля.
- 28 октября 2025
«Селтик» объявил об уходе главного тренера Официально
