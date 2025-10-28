Скидки
16:30 Мск
Карпин дополнил расширенный состав сборной спустя день. Вызваны Тюкавин и Комличенко

Пресс-служба сборной России сообщила, что тренерский штаб национальной команды принял решение добавить нападающих Константина Тюкавина и Николая Комличенко к расширенному списку игроков, вызванных на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. В ноябрьскую международную паузу сборная России сыграет с Чили и Перу.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В октябрьскую паузу на игры национальных команд подопечные Валерия Карпина провели две товарищеские встречи. Сборная Ирана была переиграна со счётом 2:1, матч с командой Боливии завершился крупной победой со счётом 3:0.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Сборные Перу и Чили заняли два последних места в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки и также не примут участия в финальной стадии мундиаля.

Официально
Объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Перу и Чили в ноябре
