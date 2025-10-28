Экс-тренер «Ахмата» Ледяхов объяснил серию команды без побед длиной в месяц

Бывший тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов высказался о поражении грозненцев от «Сочи» (1:3) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил плохую серию команды в РПЛ.

«Проблемы «Ахмата» не вернулись. Команда же не может пройти ровно по всей дистанции. Был эффект, когда пришёл Черчесов, — не проигрывали семь игр, набрали очки. Вот с «Сочи» они провалили первый тайм, а до этого хоть и проигрывали, но выглядели очень уверенно. Можно вспомнить матч с «Краснодаром», когда уступили 0:2, но показали приличный футбол. С «Динамо» они вообще должны были выигрывать, но не получилось. Уровень у «Ахмата» достаточно хороший. Да, с аутсайдером «Сочи» провалили тайм, но и команда Осинькина заставила ошибаться. Но это разовая осечка, в дальнейшем они опять будут набирать очки», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Подопечные Станислава Черчесова не могут победить с сентября 2025 года. В пяти последних матчах во всех турнирах «Ахмат» потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью. В таблице РПЛ команда располагается на девятом месте с 16 очками.