Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Ахмата» Ледяхов объяснил серию команды без побед длиной в месяц

Экс-тренер «Ахмата» Ледяхов объяснил серию команды без побед длиной в месяц
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов высказался о поражении грозненцев от «Сочи» (1:3) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил плохую серию команды в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

«Проблемы «Ахмата» не вернулись. Команда же не может пройти ровно по всей дистанции. Был эффект, когда пришёл Черчесов, — не проигрывали семь игр, набрали очки. Вот с «Сочи» они провалили первый тайм, а до этого хоть и проигрывали, но выглядели очень уверенно. Можно вспомнить матч с «Краснодаром», когда уступили 0:2, но показали приличный футбол. С «Динамо» они вообще должны были выигрывать, но не получилось. Уровень у «Ахмата» достаточно хороший. Да, с аутсайдером «Сочи» провалили тайм, но и команда Осинькина заставила ошибаться. Но это разовая осечка, в дальнейшем они опять будут набирать очки», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Подопечные Станислава Черчесова не могут победить с сентября 2025 года. В пяти последних матчах во всех турнирах «Ахмат» потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью. В таблице РПЛ команда располагается на девятом месте с 16 очками.

Материалы по теме
Феноменальное завершение тура РПЛ! «Сочи» ошарашил Черчесова четырьмя голами! Видео
Феноменальное завершение тура РПЛ! «Сочи» ошарашил Черчесова четырьмя голами! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android