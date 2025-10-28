Скидки
Матерацци высказался об искусственном газоне, который был в «Лужниках»

Матерацци высказался об искусственном газоне, который был в «Лужниках»
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский экс-футболист Марко Матерацци поделился воспоминаниями об игре в Москве на стадионе «Лужники». Он пожаловался на искусственный газон, который в те времена был на стадионе в столице России.

— Когда вы играли с ЦСКА, мяч был деревянным или ощущался как камень? Тяжело ли было контролировать мяч, когда он ощущается так странно?
— Конечно, странно. Мяч твёрдый, как и поле. Плюс не стоит забывать, что искусственный газон сильно отличается от натурального.

— Да, поле было не лучшего качества.
— А в финале Лиги чемпионов в Москве на этом стадионе поле было такое же?

— Нет, тогда был другой газон.
— Мне кажется, покрытие было тем же. На финал постелили натуральный газон поверх искусственного. Когда был матч с ЦСКА, помню, мы пришли посмотреть на поле за день до игры и я сразу сказал ребятам, что нужно забить как можно быстрее, потому что играть будет непросто, — сказал Матерацци на видео в сообществе Okko Спорт во «ВКонтакте».

