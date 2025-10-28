Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Карпин объяснил, почему включил Тюкавина и Комличенко в расширенный список сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему включил нападающих Константина Тюкавина и Николая Комличенко в расширенный список национальной команды на матчи с Чили и Перу.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах. Кроме того, впереди ещё два тура Мир РПЛ и матчи Фонбет Кубка России.

По опыту, к сожалению, не можем исключать появления повреждений, поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

