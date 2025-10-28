Карпин объяснил, почему включил Тюкавина и Комличенко в расширенный список сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему включил нападающих Константина Тюкавина и Николая Комличенко в расширенный список национальной команды на матчи с Чили и Перу.

«Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах. Кроме того, впереди ещё два тура Мир РПЛ и матчи Фонбет Кубка России.

По опыту, к сожалению, не можем исключать появления повреждений, поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.