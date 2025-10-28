Скидки
Кононов: болельщики «Торпедо» меня не любят? Это их проблемы, а не мои

Аудио-версия:
Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов отреагировал на скептическое отношение к своей персоне со стороны болельщиков автозаводского клуба.

— Вы понимаете, откуда такая нелюбовь к вам у фанатов «Торпедо»? Ведь в прошлом сезоне по спортивному принципу вы вывели клуб в РПЛ.
— Кому-то может нравиться футбол и манера поведения тренера, а кому-то нет. Возможно, кому-то из активной части фанатов лично я не нравлюсь. Может быть, как человек. Это их право.

— Вас это задевает?
— Любому человеку это неприятно. Возможно, и мне тоже. Но я не готов на эту тему так сильно заморачиваться. Это их проблема, а не моя. У меня свои мысли и своя жизнь. То, что они накручивают, это накручивают в своей голове. Того, о чём они говорят, и в помине нет. Это их право, пусть с этим живут. Зачем мне с этим жить, если это неправда? Поэтому я не обращаю внимания. Для меня важны игроки, клуб и те болельщики, которые меня знают. Я буду с ними общаться и работать. А те ребята, которые этого не хотят и живут в своей парадигме, пусть там и живут, — приводит слова Кононова Sport24.

