Главная Футбол Новости

Казаков провёл параллель между Соболевым и Семаком

Известный журналист Илья Казаков отреагировал на разговоры о том, что форвард «Зенита» Александр Соболев демонстративно работает на тренировках не в полную силу. Эксперт провёл параллель между Соболевым и нынешнем главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, который в бытность футболистом славился самоотдачей.

«Мне рассказывали историю из первого чемпионского сезона „Рубина“. Предсезонная подготовка. Бердыев в конце тренировки дает поиграть на часть поля в футбол с маленькими воротами. Бухаров тихо катит мимо вратаря метров с четырёх в пустые ворота мяч. И вдруг, непонятно откуда, летит только что пришедший в „Рубин“ 32-летний Семак и с ленточки в подкате выбивает мяч.

Позади тяжелейшая тренировка. Самое начало сбора, ещё пахать и пахать. Все посмотрели друг на друга, и пошёл уже другой футбол. Семаку было тогда 32. Соболеву сейчас 28», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

Кержаков — о поведении Соболева после матча с «Динамо»: он делал это демонстративно
