Главная Футбол Новости

Ямаль предложил Винисиусу подраться после матча «Реал» — «Барселона», бразилец согласился

Аудио-версия:
Комментарии

Испанские журналисты запечатлели перепалку между форвардом «Барселоны» Ламином Ямалем и вингером «Реала» Винисиусом Жуниором после финального свистка в «эль класико» в рамках 10-го тура Ла Лиги. Команды играли в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

Как сообщили в передаче El Día Después на канале Movistar+, уходя в подтрибунное помещение после стычки между игроками команд, Ламин Ямаль обратился к Винисиусу с вопросом: «Будем драться?» Бразилец ответил на предложение соперника одним словом: «Пошли!»

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.

