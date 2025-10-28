Ямаль предложил Винисиусу подраться после матча «Реал» — «Барселона», бразилец согласился

Испанские журналисты запечатлели перепалку между форвардом «Барселоны» Ламином Ямалем и вингером «Реала» Винисиусом Жуниором после финального свистка в «эль класико» в рамках 10-го тура Ла Лиги. Команды играли в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

Как сообщили в передаче El Día Después на канале Movistar+, уходя в подтрибунное помещение после стычки между игроками команд, Ламин Ямаль обратился к Винисиусу с вопросом: «Будем драться?» Бразилец ответил на предложение соперника одним словом: «Пошли!»

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.