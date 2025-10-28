Агент Тюкавина отреагировал на включение нападающего в расширенный состав сборной России

Футбольный агент Алексей Сафонов, являющийся представителем нападающего «Динамо» Москва Константина Тюкавина, отреагировал на вызов своего клиента в расширенный состав сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. Тюкавин был дополнительно вызван в национальную команду на следующий день после объявления расширенного состава.

«Константин всегда готов играть за сборную России. Его включение в расширенный список — положительная новость. Матчи за сборную для него — это честь, а не для просто галочки. Это придаст ему эмоций.

Думаю, он готов к окончательному составу в плане физической формы. Пока всё идёт по плану, Георгиевич ему объясняет, сколько и в каком матче он получит игрового времени. Пятилетку за три дня не делают, поэтому, где надо, он бережёт игрока. Не такого, что завтра зароем ради результата. Со стороны может что-то казаться, но вчера с Костей общались, он остался в Петербурге на день, я тоже был на игре. Он говорит, что заранее знал, сколько ему будет отведено времени, максимально старался. Поэтому всё нормально, не забывайте, что травма была тяжёлая. Он восстановился нормально, уже и забивал, и отдавал передачи, пенальти зарабатывал», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.