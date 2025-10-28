Скидки
Максим Митрофанов: благодаря Путину в России прошёл ЧМ, хоть завтра устраивай ещё один

Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отметил влияние президента РФ Владимира Путина на популяризацию и развитие футбола в стране. В 2018 году в России прошёл чемпионат мира, победителем которого стала сборная Франции. Национальная команда России на том турнире добралась до стадии 1/4 финала — это лучший результат в истории сборной с момента распада СССР.

«В России благодаря Владимиру Владимировичу Путину прошёл чемпионат мира 2018 года. Про него многие — игроки, тренеры, функционеры, болельщики — говорят как про лучший в истории. После него РПЛ создаёт свой продукт на таких стадионах, что хоть завтра устраивай ещё одно мировое первенство. Детско-юношеский футбол активно развивается. Да, ещё требуется определённое количество школ. Но мы их создадим, дайте время. Большое количество академий строится. Обсуждаются льготы, стимулирующие инвестиции в инфраструктуру.

При поддержке министерства и в диалоге с ним — а у нас защищена программа развития футбола до 2030 года — мы добьёмся результатов. Регулятор должен видеть наши достижения — как растёт количество молодых футболистов, как мы участвуем в международных соревнованиях. А мы в них участвуем, невзирая на санкции. Недавно в Баку проходили Игры СНГ, и наша юношеская сборная U15 на них заняла первое место. Эти достижения позволяют надеяться, что после возвращения мы будем выглядеть достойно», — приводит слова Митрофанова «Коммерсантъ».

