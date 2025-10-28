Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Оренбурга» Муфи высказался о результатах команды в этом сезоне

Игрок «Оренбурга» Муфи высказался о результатах команды в этом сезоне
Комментарии

Футболист «Оренбурга» Фахд Муфи высказался о результатах своей команды в нынешнем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги. Он отметил, что оренбургскому клубу в этом сезоне не очень везёт.

«В этом сезоне нам не очень везёт. Но чемпионат длинный. Мы можем выигрывать сейчас, а потом играть без побед. Но мы побережём себя, чтобы заработать больше очков», — сказал Муфи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Оренбургский клуб объявил о назначении нового главного тренера Ильдара Ахметзянова 10 октября. После 13 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал восемь очков и занимает 14-е место.

Материалы по теме
Автор гола пяткой, спаситель ЦСКА или участники чудо-матча? Кто лучший в 13-м туре РПЛ
Рейтинг
Автор гола пяткой, спаситель ЦСКА или участники чудо-матча? Кто лучший в 13-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android