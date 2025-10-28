Игрок «Оренбурга» Муфи высказался о результатах команды в этом сезоне

Футболист «Оренбурга» Фахд Муфи высказался о результатах своей команды в нынешнем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги. Он отметил, что оренбургскому клубу в этом сезоне не очень везёт.

«В этом сезоне нам не очень везёт. Но чемпионат длинный. Мы можем выигрывать сейчас, а потом играть без побед. Но мы побережём себя, чтобы заработать больше очков», — сказал Муфи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Оренбургский клуб объявил о назначении нового главного тренера Ильдара Ахметзянова 10 октября. После 13 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал восемь очков и занимает 14-е место.