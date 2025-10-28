Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» поздравил «Фратрию» с днём рождения

«Спартак» поздравил «Фратрию» с днём рождения
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала сообщение с поздравлением в адрес фанатского объединения и движения болельщиков красно-белых «Фратрия».

«Фратрии» — 20 лет! Поздравляем крупнейшее объединение красно-белых болельщиков с днём рождения! Чувствуем вашу поддержку и в горе, и в радости», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

«Фратрия» считается крупнейшей фанатской организацией общества «Спартак». Красно-белые после 13 туров Мир РПЛ занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на выезде.

Материалы по теме
В ЦСКА прокомментировали назначение Андрея Мовсесьяна в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android