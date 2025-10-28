«Спартак» поздравил «Фратрию» с днём рождения

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала сообщение с поздравлением в адрес фанатского объединения и движения болельщиков красно-белых «Фратрия».

«Фратрии» — 20 лет! Поздравляем крупнейшее объединение красно-белых болельщиков с днём рождения! Чувствуем вашу поддержку и в горе, и в радости», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

«Фратрия» считается крупнейшей фанатской организацией общества «Спартак». Красно-белые после 13 туров Мир РПЛ занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на выезде.