ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу назначения пенальти в матче Кубка России с «Акроном»

ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 90+5-й минуте матча Фонбет Кубка России с «Акроном», в котором судья Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота ЦСКА. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Команды играли во вторник, 21 октября. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Победу со счётом 3:2 одержали футболисты московского клуба.

По итогам группового этапа ЦСКА занял первое место в квартете D. В активе команды 13 очков в шести встречах. «Акрон» расположился на последнем месте с пятью очками и покинул турнир. В первом раунде плей-офф Пути РПЛ армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо» 4 и 25 ноября.