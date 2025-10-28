ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу назначения пенальти в матче Кубка России с «Акроном»
ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 90+5-й минуте матча Фонбет Кубка России с «Акроном», в котором судья Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота ЦСКА. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45' 1:1 Беншимол – 65' 2:1 Кисляк – 78' 3:1 Алеррандро – 82' 3:2 Беншимол – 90+5'
Команды играли во вторник, 21 октября. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Победу со счётом 3:2 одержали футболисты московского клуба.
По итогам группового этапа ЦСКА занял первое место в квартете D. В активе команды 13 очков в шести встречах. «Акрон» расположился на последнем месте с пятью очками и покинул турнир. В первом раунде плей-офф Пути РПЛ армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо» 4 и 25 ноября.
Материалы по теме
Комментарии
