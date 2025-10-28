Игорь Ледяхов оценил шансы «Краснодара» на второе подряд чемпионство РПЛ

Российский тренер Игорь Ледяхов оценил шансы «Краснодара» на второе подряд чемпионство в Мир РПЛ. После 13 туров чемпионата нынешнего сезона «быки» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

«Краснодар» стал опытнее, набирает очки в матчах, которые в игровом плане не удаются. Например, игра с «Ахматом». Грозненцы выглядели предпочтительнее, но «Краснодар» забрал этот матч. В прошлом году они не знали, что такое чемпионство, им было сложно, но они всё равно выиграли золотые медали. А в этом они они набирают очки даже при плохой игре. Я вижу их одними из претендентов на чемпионство второй год подряд», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.