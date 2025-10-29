«Париж» — «Лион»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Скидки
Париж — Лион: во сколько начало матча 10-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 октября, состоится матч 10-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Парижем» и «Лионом». Игра пройдёт на стадионе «Жан Буен» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Жереми Стина. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги 1 «Париж» — «Лион» в России принадлежат Okko.
Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Париж
Париж
Не начался
Лион
Лион
После девяти туров чемпионата Франции «Париж» набрал 10 очков и занимает 11-е место. «Лион» заработал 18 очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Париж» уступил «Нанту» со счётом 1:2. «Лион» переиграл «Страсбург» со счётом 2:1.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
