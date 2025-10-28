«Спартак» обратился в ЭСК в связи с не назначенным пенальти в матче КР с «Динамо» Мх

Московский «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 40-й минуте матча 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо», в котором арбитр Инал Танашев не назначил пенальти в ворота команды из Дагестана, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также московский клуб просит рассмотреть эпизод на 70-й минуте матча, в котором арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака».

Напомним, матч Кубка России завершился со счётом 3:1 в пользу московского клуба. При этом по ходу матча «Динамо» вело в счете (1:0).