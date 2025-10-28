«Виноват». Кирилл Глебов высказался о стычке с Николаем Рассказовым

Крайний нападающий ЦСКА Кирилл Глебов высказался о стычке с защитником «Крыльев Советов» Николаем Рассказовым на 55-й минуте матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие победили со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Виноват. Ну просто больше разозлился из-за того, что он меня выкинул. Я как бы понимаю, что, наверное, не надо было прыгать, но я не висел на нём, просто, ну, пытался достать мяч, а он сделал такой борцовский приём, это не понравилось. А дальше уже ситуация, что все подбежали и… Так получилось. Игровая ситуация? Да, да, если увижу его сейчас, спокойно подойду и извинюсь, потому что сразу в момент понял, что не надо было прыгать. Получил жёлтую заслуженно», — сказал Глебов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, футболисты повздорили после борьбы за мяч. По итогам эпизода оба игрока получили предупреждения.