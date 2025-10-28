Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Виноват». Кирилл Глебов высказался о стычке с Николаем Рассказовым

«Виноват». Кирилл Глебов высказался о стычке с Николаем Рассказовым
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий ЦСКА Кирилл Глебов высказался о стычке с защитником «Крыльев Советов» Николаем Рассказовым на 55-й минуте матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие победили со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

«Виноват. Ну просто больше разозлился из-за того, что он меня выкинул. Я как бы понимаю, что, наверное, не надо было прыгать, но я не висел на нём, просто, ну, пытался достать мяч, а он сделал такой борцовский приём, это не понравилось. А дальше уже ситуация, что все подбежали и… Так получилось. Игровая ситуация? Да, да, если увижу его сейчас, спокойно подойду и извинюсь, потому что сразу в момент понял, что не надо было прыгать. Получил жёлтую заслуженно», — сказал Глебов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, футболисты повздорили после борьбы за мяч. По итогам эпизода оба игрока получили предупреждения.

Материалы по теме
Фото
Лукин прыгал на Челестини, Рассказова и Глебова растаскивали судьи. Лучшие фото матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android