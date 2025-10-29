«Лорьян» — «ПСЖ»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 октября, состоится матч 10-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Лорьяном» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» в Лорьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

После девяти туров чемпионата Франции «Лорьян» набрал восемь очков и занимает 16-е место. «ПСЖ» заработал 20 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре «Лорьян» уступил «Анже» со счётом 0:2. «ПСЖ» переиграл «Брест» со счётом 3:0.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ».

