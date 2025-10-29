«Нант» — «Монако»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 октября, состоится матч 10-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Нантом» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

После девяти туров чемпионата Франции «Нант» набрал девять очков и занимает 13-е место. «Монако» заработал 17 очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем туре «Нант» победил «Париж» со счётом 2:1. «Монако» переиграл «Тулузу» со счётом 1:0.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ».

