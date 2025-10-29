Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нант — Монако: во сколько начало матча 10-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Нант» — «Монако»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 29 октября, состоится матч 10-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Нантом» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Нант
Нант
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После девяти туров чемпионата Франции «Нант» набрал девять очков и занимает 13-е место. «Монако» заработал 17 очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем туре «Нант» победил «Париж» со счётом 2:1. «Монако» переиграл «Тулузу» со счётом 1:0.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Монако» Поконьоли высказался о Головине после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android