Аршавин: я бы хотел, чтобы Захарян оказался в «Зените»

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин заявил о желании видеть полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в санкт-петербургском «Зените».

— Были слухи о Захаряне в «Зените».

— На момент, когда он собирался уходить, конечно, его можно было взять. Я бы хотел, чтобы он в «Зените» оказался, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Арсен Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В первом сезоне в Испании россиянин принял участие в 40 матчах Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов УЕФА. Большую часть прошлого сезона игрок пропустил из-за травм. В текущем сезоне у Захаряна четыре появления на поле.