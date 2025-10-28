Скидки
Канищев: Галактионову можно только аплодировать — он даёт результат с «Локомотивом»

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о результатах и игре московского «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«Можно сказать, что действительно «Локомотив» проводит хорошую работу, и Галактионов — в частности. Видно, что команда по сравнению с прошлым годом повзрослела, окрепла. Теперь нет той ситуации, как раньше: со старта сезона шли хорошо, а потом начали сбавлять обороты.

Сейчас видно, что «Локомотив» окреп. Это хороший соперник в борьбе за самые высокие места в РПЛ. Тут можно только аплодировать Галактионову. Молодец! С тем материалом, который у него есть — а там в основном российские ребята, — он даёт результат», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

