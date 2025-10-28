Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров: «Спартак» — мягкотелые игрушки, красно-белые ребята

Комментарии

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и «Оренбургом». Прошедшая в субботу, 25 октября, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

«Мягкотелые игрушки. Красно-белые ребята. «Оренбург» можно похвалить, парни играли, бились, практически… Ну, одна ошибка, которая… Ну, не ошибка, просто Угальде сыграл здорово — открылся и забил.

Индивидуальное действие. Одно. Всё. Больше команды «Спартак» не было на футбольном поле», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

