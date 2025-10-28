Владимир Быстров: «Спартак» — мягкотелые игрушки, красно-белые ребята
Бывший российский полузащитник Владимир Быстров высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и «Оренбургом». Прошедшая в субботу, 25 октября, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'
«Мягкотелые игрушки. Красно-белые ребята. «Оренбург» можно похвалить, парни играли, бились, практически… Ну, одна ошибка, которая… Ну, не ошибка, просто Угальде сыграл здорово — открылся и забил.
Индивидуальное действие. Одно. Всё. Больше команды «Спартак» не было на футбольном поле», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
