Владимир Быстров: «Спартак» — мягкотелые игрушки, красно-белые ребята

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и «Оренбургом». Прошедшая в субботу, 25 октября, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Мягкотелые игрушки. Красно-белые ребята. «Оренбург» можно похвалить, парни играли, бились, практически… Ну, одна ошибка, которая… Ну, не ошибка, просто Угальде сыграл здорово — открылся и забил.

Индивидуальное действие. Одно. Всё. Больше команды «Спартак» не было на футбольном поле», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».