Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Точилин: «Сочи» заслуженно наказал «Ахмат» — противник думал, что сыграет на мастерстве

Точилин: «Сочи» заслуженно наказал «Ахмат» — противник думал, что сыграет на мастерстве
Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ между южанами и «Ахматом» (4:2).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

«Результат стал неожиданным в плане количества забитых голов. По такой игре больше прогнозировалось, что будет не больше двух. Осинькин ведёт работу в «Сочи». Должны были быть подвижки. Команда лучше подготовилась к игре, чем «Ахмат». Вот соперник больше разочаровал. Черчесов говорил, что команда не попала в первый тайм. Успех, который у них был, дал футболистам ощущение, что могут сыграть на мастерстве. «Сочи» заслуженно наказал», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

