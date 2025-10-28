Точилин: «Сочи» заслуженно наказал «Ахмат» — противник думал, что сыграет на мастерстве
Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ между южанами и «Ахматом» (4:2).
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16' 0:2 Игнатов – 36' 1:2 Самородов – 59' 1:3 Игнатов – 66' 1:4 Васильев – 76' 2:4 Самородов – 90+1'
«Результат стал неожиданным в плане количества забитых голов. По такой игре больше прогнозировалось, что будет не больше двух. Осинькин ведёт работу в «Сочи». Должны были быть подвижки. Команда лучше подготовилась к игре, чем «Ахмат». Вот соперник больше разочаровал. Черчесов говорил, что команда не попала в первый тайм. Успех, который у них был, дал футболистам ощущение, что могут сыграть на мастерстве. «Сочи» заслуженно наказал», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
