Точилин: «Сочи» заслуженно наказал «Ахмат» — противник думал, что сыграет на мастерстве

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ между южанами и «Ахматом» (4:2).

«Результат стал неожиданным в плане количества забитых голов. По такой игре больше прогнозировалось, что будет не больше двух. Осинькин ведёт работу в «Сочи». Должны были быть подвижки. Команда лучше подготовилась к игре, чем «Ахмат». Вот соперник больше разочаровал. Черчесов говорил, что команда не попала в первый тайм. Успех, который у них был, дал футболистам ощущение, что могут сыграть на мастерстве. «Сочи» заслуженно наказал», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.