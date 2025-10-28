Гришин: «Сочи» возрождается, игроки молодцы

Бывший российский футболист Александр Гришин отметил прогресс «Сочи» под руководством нового главного тренера Игоря Осинькина. Накануне сочинцы в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги на выезде обыграли «Ахмат» со счётом 4:2.

— «Сочи» возрождается, они молодцы. Видно, что физическую форму набрали. У Осинькина есть ребята, которые с ним были ещё в «Чертаново». Они его принципы знают, — сказал Александр Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Сочи» набрал 8 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В ближайшем туре команда Осинькина отправится на выездной матч с «Оренбургом».