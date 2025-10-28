Молодёжная сборная России объявила расширенный список состава на международный турнир

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала расширенную заявку молодёжной сборной России на товарищеский турнир в Кыргызстане. Всего в список вошли 38 игроков. Подопечные Ивана Шабарова сыграют с командами Ирана, Кыргызстана и Бахрейна 12, 15 и 18 ноября.

Встречи состоятся 12, 15 и 18 ноября. Соперники будут представлены командами U23. Олимпийские сборные Ирана и Кыргызстана готовятся к участию в финальном турнире Кубка Азии — 2026, который пройдёт в январе в Саудовской Аравии. С хозяевами турнира российская молодёжка дважды сыграла в сентябре.

Расширенный состав молодёжной сборной России на матчи с Ираном, Кыргызстаном и Бахрейном

Вратари

Даниил Веселов («Локомотив» Москва), Даниил Голиков («Краснодар»), Александр Дёгтев («Сочи»), Данил Ладоха («Родина» Москва).

Защитники

Джамалутдин Абдулкадыров, Матвей Лукин, Михаил Рядно (все — ЦСКА Москва), Никита Лобов, Илья Рожков (оба – «Рубин» Казань), Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Коледин, Ярослав Крашевский (оба – «Пари НН» Нижний Новгород), Станислав Бессмертный («Родина» Москва), Илья Кирш («Черноморец» Новороссийск), Даниил Плотников («Химик» Дзержинск), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва).

Полузащитники

Ульви Бабаев, Виктор Окишор (оба – «Динамо» Москва), Игорь Дмитриев, Даниил Зорин (оба – «Спартак» Москва), Денис Боков («Спартак» Кострома), Дмитрий Васильев («Сочи»), Кирилл Глебов (ЦСКА Москва), Андрей Ивлев («Пари НН» Нижний Новгород), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Дмитрий Кучугура («Нефтехимик» Нижнекамск), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Никита Салтыков («Локомотив» Москва), Кирилл Столбов («Зенит» Санкт-Петербург), Руслан Чобанов («Динамо» Минск), Даниил Шанталий («Ростов» Ростов-на-Дону), Михаил Щетинин («Арсенал» Дзержинск, Беларусь).

Нападающие

Константин Дорофеев («Атырау», Казахстан), Владимир Игнатенко («Крылья Советов» Самара), Даниил Моторин («КАМАЗ» Набережные Челны), Казбек Мукаилов («Краснодар»).

Турнир пройдет в городе Ош в Киргизии. Молодёжная сборная России соберётся на базе в Новогорске 8 ноября. В Киргизию сборная отправится 11 ноября. Соперники российской сборной будут представлены командами U23. Олимпийские сборные Ирана и Киргизии готовятся к участию в финальном турнире Кубка Азии — 2026, который пройдёт в январе в Саудовской Аравии.