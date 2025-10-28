Скидки
Митрофанов — о лимите: у Дегтярёва нет желания регулировать ради регулирования

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что министр спорта РФ Михаил Дегтрярёв не просто так продвигал идею нового лимита на легионеров в российском футболе. Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Уверен, что у Михаила Владимировича Дегтярёва, с которым мы часто общаемся, нет желания регулировать ради регулирования, что он просто хочет создать условия для ещё более качественного развития детско-юношеского футбола и ещё более качественной подготовки футболистов.

И понимает, что тут нужно найти баланс, не навредить, не испортить перспективы, потенциал. А он огромный», — приводит слова Митрофанова «Коммерсант».

