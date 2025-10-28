Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой впервые высказался по теме неудавшегося похищения

Андрей Мостовой впервые высказался по теме неудавшегося похищения
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой впервые прокомментировал информацию о его неудавшемся похищении. Игрока пытались похитить 23 октября, подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

«Всем здравствуйте. Наверное, все в курсе, что со мной произошло 23-го числа. Хотел бы сказать слова благодарности людям неравнодушным, потому что получил очень много сообщений поддержки. Хотел бы поблагодарить вас всех и сказать, что со мной всё хорошо. С моей семьёй всё хорошо. Я нахожусь в полной безопасности.

Многие люди мне помогают в данный момент, и поэтому хотел бы ещё раз всех поблагодарить и сказать, что у меня всё хорошо. Спасибо», — сказал Мостовой в видео, которое было опубликовано у него в социальных сетях.

Материалы по теме
Шалимов прокомментировал попытку похищения Андрея Мостового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android