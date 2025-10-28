Андрей Мостовой впервые высказался по теме неудавшегося похищения

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой впервые прокомментировал информацию о его неудавшемся похищении. Игрока пытались похитить 23 октября, подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

«Всем здравствуйте. Наверное, все в курсе, что со мной произошло 23-го числа. Хотел бы сказать слова благодарности людям неравнодушным, потому что получил очень много сообщений поддержки. Хотел бы поблагодарить вас всех и сказать, что со мной всё хорошо. С моей семьёй всё хорошо. Я нахожусь в полной безопасности.

Многие люди мне помогают в данный момент, и поэтому хотел бы ещё раз всех поблагодарить и сказать, что у меня всё хорошо. Спасибо», — сказал Мостовой в видео, которое было опубликовано у него в социальных сетях.