Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: «Локомотив» — претендент на золото в РПЛ, их футбол очень перспективен

Ледяхов: «Локомотив» — претендент на золото в РПЛ, их футбол очень перспективен
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о турнирных амбициях московского «Локомотива». По итогам 13 туров Мир РПЛ железнодорожники идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.

«Локомотив» тоже стал опытнее. Посмотрите, они сбалансированные во всех линиях. Да, с «Акроном» не смогли победить, сыграли вничью, но тот уровень, который показывает «Локомотив», очень перспективен. Думаю, прошлогодней проблемы, когда они опускались в таблице, не возникнет, они исправно набирают очки.

Конечно, «Локомотив» — претендент на первое место. Надо отдать должное, там несколько команд, кто на это претендует. ЦСКА показывает хороший футбол, «Краснодар», «Зенит» сейчас подтянулся, естественно, «Локомотив». Концовка будет очень интересной», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Канищев: Галактионову можно только аплодировать — он даёт результат с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android