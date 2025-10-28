Ледяхов: «Локомотив» — претендент на золото в РПЛ, их футбол очень перспективен

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о турнирных амбициях московского «Локомотива». По итогам 13 туров Мир РПЛ железнодорожники идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.

«Локомотив» тоже стал опытнее. Посмотрите, они сбалансированные во всех линиях. Да, с «Акроном» не смогли победить, сыграли вничью, но тот уровень, который показывает «Локомотив», очень перспективен. Думаю, прошлогодней проблемы, когда они опускались в таблице, не возникнет, они исправно набирают очки.

Конечно, «Локомотив» — претендент на первое место. Надо отдать должное, там несколько команд, кто на это претендует. ЦСКА показывает хороший футбол, «Краснодар», «Зенит» сейчас подтянулся, естественно, «Локомотив». Концовка будет очень интересной», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.