Андрей Мостовой рассказал, как его попытались похитить

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как произошла попытка его похищения. Это случилось 23 октября, подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

— Андрей, вчера общественность взбудоражила новость об инциденте, произошедшем с вами 23 октября. Вы можете рассказать, как всё это происходило?

— Ну сейчас я, к сожалению, не могу ничего рассказать, потому что идёт следствие и не имею возможности раскрывать всё. Но произошло всё… Был вечер, поздно, все так быстро происходило… Особо не успел понять, что происходит, и только потом пришло осознание, что всё довольно серьёзно, вот. И себя нормально вроде бы повёл, в плане том, что не поднимал панику, не стал всем подряд звонить. Дождался утра, вот.

— Сильно ли вы переживали из-за случившегося, как эти события повлияли на ваш тренировочный процесс?

— Безусловно, был в шоке таком, что в нынешнее время такое ещё может произойти. После этого инцидента находился на связи с другом как раз, тяжело было уснуть, особо не спал. Никому ничего не рассказывал, решил, что лучше выждать паузу. Ни близкие, никто не знал об этом. И вот только на следующее утро связался с нашими безопасниками из клуба, и потом начался весь этот процесс.

— Все поразились вашему спокойствию и выдержке при общении с журналистами после игры с «Динамо». Как вас поддерживали партнёры и тренерский штаб?

— Никто об этом вообще не знал. Это вышло вчера, получается, утром. Очень много звонков, смс начал получать, всякие телеканалы. Звонили, хотели узнать, но решил опять же сделать так, чтобы ни с кем на связь не выходить. Ждал отмашки, что клуб скажет, как действовать. Вчера получилось, что очень много поддержки было со стороны ребят, и вообще людей со стороны. А до этого дня вообще об этом никто не знал, кроме моего друга, с кем инцидент произошёл, — сказал Мостовой.