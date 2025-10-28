Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой рассказал, как его попытались похитить

Андрей Мостовой рассказал, как его попытались похитить
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как произошла попытка его похищения. Это случилось 23 октября, подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

— Андрей, вчера общественность взбудоражила новость об инциденте, произошедшем с вами 23 октября. Вы можете рассказать, как всё это происходило?
— Ну сейчас я, к сожалению, не могу ничего рассказать, потому что идёт следствие и не имею возможности раскрывать всё. Но произошло всё… Был вечер, поздно, все так быстро происходило… Особо не успел понять, что происходит, и только потом пришло осознание, что всё довольно серьёзно, вот. И себя нормально вроде бы повёл, в плане том, что не поднимал панику, не стал всем подряд звонить. Дождался утра, вот.

— Сильно ли вы переживали из-за случившегося, как эти события повлияли на ваш тренировочный процесс?
— Безусловно, был в шоке таком, что в нынешнее время такое ещё может произойти. После этого инцидента находился на связи с другом как раз, тяжело было уснуть, особо не спал. Никому ничего не рассказывал, решил, что лучше выждать паузу. Ни близкие, никто не знал об этом. И вот только на следующее утро связался с нашими безопасниками из клуба, и потом начался весь этот процесс.

— Все поразились вашему спокойствию и выдержке при общении с журналистами после игры с «Динамо». Как вас поддерживали партнёры и тренерский штаб?
— Никто об этом вообще не знал. Это вышло вчера, получается, утром. Очень много звонков, смс начал получать, всякие телеканалы. Звонили, хотели узнать, но решил опять же сделать так, чтобы ни с кем на связь не выходить. Ждал отмашки, что клуб скажет, как действовать. Вчера получилось, что очень много поддержки было со стороны ребят, и вообще людей со стороны. А до этого дня вообще об этом никто не знал, кроме моего друга, с кем инцидент произошёл, — сказал Мостовой.

Материалы по теме
Андрей Мостовой впервые высказался по теме неудавшегося похищения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android