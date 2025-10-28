Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Футбол Новости

Канищев: в «Спартак» придёт Спаллетти — его тоже заплюют и через время будут менять

Канищев: в «Спартак» придёт Спаллетти — его тоже заплюют и через время будут менять
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«Не судил бы так строго Станковича. «Спартак» играет, он совсем недалеко отстал от лидирующих команд в РПЛ. Это просто подогревается публикой, которая крутится рядом со «Спартаком» с желанием занять место Станковича. Придёт следующий, например, условный Спаллетти — его тоже заплюют и через какое-то время будут менять. Я бы не хотел это всё комментировать. Но в «Спартаке» всем тренерам всегда было сложно.

Например, был такой тренер Старков, который со «Спартаком» взял серебряные медали — и его сняли. Почти стал чемпионом (смеётся). В «Спартаке» очень сложно. Станковичу надо дать работать. Он в хорошем контакте с командой, эмоционально заряжает, в тяжёлых матчах команда вырывает те очки, которые необходимы. Этот заряд даёт тренер. У меня такое мнение о Станковиче», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

