Артём Дзюба — об «Акроне»: мы неприятны для всех, и все считаются с нами. Это очень дорого

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил, что каждая команда Мир РПЛ считается с тольяттинцами. В матче 13-го тура чемпионата России «Акрон» сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1). По состоянию на сегодняшний день тольяттинская команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

«Гол со стандарта… Ну, это «Локомотив». Это классная команда, они за счёт мастерства исполняют в моментах. Я горжусь тем, что наша команда смотрелась не хуже. Что‑что, а мы — бойчуганы. Мы неприятны для всех, все считаются с нами. Для нас это очень дорого.

Я очень радуюсь, что менталитет «Акрона» меняется на глазах: мы уже не радуемся ничьей с «Локомотивом», не радуемся очкам с «Зенитом», со «Спартаком». Мы расстраиваемся от того, что в каждом из этих матчей мы могли победить», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».