Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин назвал сильные стороны хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна

Андрей Аршавин назвал сильные стороны хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о качествах полузащитника испанского «Реала Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна в санкт-петербургском «Зените».

— В чём его сильные стороны как игрока?
— Светлая голова, хороший удар, скорость, техника — всё при нём. Великолепное тело… Видно, что нет тонуса и уверенности в действиях. Если выходит футболист и ошибается, видно, что случайно, а у него — наоборот. Нет стабильности, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В первом сезоне в Испании россиянин принял участие в 40 матчах Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов УЕФА. Большую часть прошлого сезона игрок пропустил из-за травм. В текущем сезоне у Захаряна четыре появления на поле.

Материалы по теме
Сафонов, Захарян, Головин и Ал. Миранчук — в расширенном списке сборной России в ноябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android