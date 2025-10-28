Андрей Аршавин назвал сильные стороны хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о качествах полузащитника испанского «Реала Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна в санкт-петербургском «Зените».

— В чём его сильные стороны как игрока?

— Светлая голова, хороший удар, скорость, техника — всё при нём. Великолепное тело… Видно, что нет тонуса и уверенности в действиях. Если выходит футболист и ошибается, видно, что случайно, а у него — наоборот. Нет стабильности, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В первом сезоне в Испании россиянин принял участие в 40 матчах Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов УЕФА. Большую часть прошлого сезона игрок пропустил из-за травм. В текущем сезоне у Захаряна четыре появления на поле.