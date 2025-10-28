Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Захарян заявил, что тренер «Реала Сосьедад» доволен им

Арсен Захарян заявил, что тренер «Реала Сосьедад» доволен им
Комментарии

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о своём самочувствии после череды травм.

— Какое в команде настроение?
— Сейчас хорошее.

— Как ты после всех травм, нормально себя чувствуешь?
— Слава богу, да. Уже всё хорошо, но надо через матчи набрать. А так ничего не болит.

— Что тренер говорит?
— Ничего, сейчас доволен, — сказал Захарян в видео на YouTube-канале Fonbet.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В первом сезоне в Испании россиянин принял участие в 40 матчах Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов УЕФА. Большую часть прошлого сезона игрок пропустил из-за травм. В текущем сезоне у Захаряна четыре появления на поле.

Материалы по теме
Экс-игрок сборной России Новосельцев: возможно, Карпин видит в Захаряне потенциал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android