В ЦСКА обозначили единственную позицию, которую хотят усилить в зимнее трансферное окно

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что усиление атаки является единственной целью футбольного клуба на зимнее трансферное окно. По состоянию на сегодняшний день армейцы занимают третье место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

«Мы будем прикладывать все силы, чтобы это [трансфер в зимнее трансферное окно] произошло. В данный момент на усиление рассматривается только одна позиция», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

Сейчас в ЦСКА на позиции центрального нападающего выступают бразилец Алеррандро и россиянин Тамерлан Мусаев.