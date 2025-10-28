Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Канищев: ЦСКА шикарно играет, но эту команду сделал Николич, а не Челестини

Российский экс-футболист Александр Канищев высказался об игре ПФК ЦСКА в нынешнем сезоне. Он считает, что нынешнюю версию армейской команды построил бывший тренер Марко Николич.

«ЦСКА шикарно и приятно удивляет. Хочу отметить одно: здесь заслуга не Челестини. Надо быть объективным — эту команду сделал Николич. Он сложил её, задал игровой позитивный фон. Ещё при нём ЦСКА играл в достаточно симпатичный футбол. Безусловно, Челестини вносит что-то своё.

Добавились некоторые футболисты, тоже молодые, но качественные. Команда действительно смотрится очень приятно. Главное, чтобы ЦСКА действительно хватило скамейки, у них достаточно проблемная ситуация с кадрами. Армейцы очень хорошо выглядят», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

