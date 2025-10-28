Дани Карвахаль пропустит два-три месяца из-за травмы в матче «Реал» — «Барселона» — Marca

Капитан «Реала» Даниэль Карвахаль пропустит от двух до трёх месяцев из-за травмы колена, полученной в матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (2:1). Об этом сообщает издание Marca.

Ранее пресс-служба «Королевского клуба» сообщила, что Карвахаль успешно перенёс артроскопическую операцию на правом колене, которую провёл доктор Мануэль Лейес под наблюдением медицинской службы «Реала». По данным источника, врачи клуба обнаружили наличие подвижного сустава в правом колене игрока.

В минувшем сезоне Карвахаль получил травму передней крестообразной связки в матче с «Вильярреалом» 9 октября, после чего пропустил девять месяцев.