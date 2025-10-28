«Почему свистят в нашу сторону?» Глебов раскритиковал судейство в матче «Зенит» — «Динамо»
Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов подверг критике судейство в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26' 1:1 Мостовой – 42' 2:1 Мантуан – 71'
— Тяжелая игра получилась. Много борьбы, единоборств.
— Вы вышли в три центральных защитника.
— Решили так сыграть. Получилось ли? Вопрос к главному тренеру.
— После игры Валерий Карпин выражал недовольство судейством, вы о чём-то говорили с арбитром. О чём?
— Немного непонятные фолы свистел. В центре поля Вендел дёргает за футболку меня, я дёргаю его — фол свистят в нашу сторону. Это достаточно странно. Если оба правила нарушают, почему свистят в нашу сторону? — цитирует Глебова «РБ Спорт».
