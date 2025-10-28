Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Почему свистят в нашу сторону?» Глебов раскритиковал судейство в матче «Зенит» — «Динамо»

«Почему свистят в нашу сторону?» Глебов раскритиковал судейство в матче «Зенит» — «Динамо»
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов подверг критике судейство в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

— Тяжелая игра получилась. Много борьбы, единоборств.

— Вы вышли в три центральных защитника.
— Решили так сыграть. Получилось ли? Вопрос к главному тренеру.

— После игры Валерий Карпин выражал недовольство судейством, вы о чём-то говорили с арбитром. О чём?
— Немного непонятные фолы свистел. В центре поля Вендел дёргает за футболку меня, я дёргаю его — фол свистят в нашу сторону. Это достаточно странно. Если оба правила нарушают, почему свистят в нашу сторону? — цитирует Глебова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Зенит» и «Динамо» дали огня! Как же шикарно раскатали Глушенков и Мостовой! Видео
«Зенит» и «Динамо» дали огня! Как же шикарно раскатали Глушенков и Мостовой! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android