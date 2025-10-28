«Почему свистят в нашу сторону?» Глебов раскритиковал судейство в матче «Зенит» — «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов подверг критике судейство в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

— Тяжелая игра получилась. Много борьбы, единоборств.

— Вы вышли в три центральных защитника.

— Решили так сыграть. Получилось ли? Вопрос к главному тренеру.

— После игры Валерий Карпин выражал недовольство судейством, вы о чём-то говорили с арбитром. О чём?

— Немного непонятные фолы свистел. В центре поля Вендел дёргает за футболку меня, я дёргаю его — фол свистят в нашу сторону. Это достаточно странно. Если оба правила нарушают, почему свистят в нашу сторону? — цитирует Глебова «РБ Спорт».