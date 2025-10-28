Скидки
Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Глебов — о восьмом месте «Динамо» в РПЛ: ещё много матчей, всё может произойти

Глебов — о восьмом месте «Динамо» в РПЛ: ещё много матчей, всё может произойти
Полузащитник «Динамо» Данил Глебов высказался о турнирном положении московского клуба в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Сейчас бело-голубые идут на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 16 очков за 13 туров.

— За счёт работы можно сильно улучшить результат?
— От нас ждали большего. Но видим то, что видим.

— От первого места 13 очков отрыва. Согласны с тем, что для вас главным турниром становится Кубок?
— Думаю, нет — ещё много игр, всё может произойти.

— Для вас пример — ЦСКА этой весны?
— Почему нет? Они здорово начали весенний отрезок и хорошо его прошли, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

