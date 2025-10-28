Андрей Мостовой: мнение Александра Мостового важно для меня. Как я мог забить лучше него?

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на оценку своего гола в матче 13-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» со стороны легенды российского футбола Александра Мостового. Последний заявил, что его гол в ворота «Металлиста» в чемпионате СССР красивее мяча игрока сине-бело-голубых.

«Его мнение очень важно для меня. Говорю это без сарказма. Пусть он так считает. Видел его ролик, где он считает, что лучше Зидана, Кака и Пирло. Ну что мне сказать? Как я мог забить лучше него? Поэтому Александру удачи», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Андрею Мостовому 27 лет, в этом сезоне он провёл 18 матчей и забил пять голов.