Игорь Пикущак: не было сомнений, что ЦСКА будет бороться за призовые места

Экс-нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он похвалил московские «Локомотив» и ПФК ЦСКА, отметив важность конкуренции в чемпионате страны.

«Конкуренция — всегда хорошо. Не было сомнений, что ЦСКА будет бороться за призовые места. Конечно, тренер причастен к результатам команды. Но и футболисты воспринимают его требования. Отсюда видим и результат. «Локомотив» тоже молодец! Видна работа тренера. Команда будет бороться до конца», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 13 туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу «Краснодар». На втором месте идёт «Локомотив». Замыкает тройку лидеров ЦСКА.