Челябинск — КАМАЗ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Аршавин ответил, нужно ли Захаряну оставаться в «Сосьедаде» или уйти в аренду в «Динамо»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, нужно ли российскому полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну сменить команду и вернуться в московское «Динамо».

— Оставаться в «Сосьедаде» или, например, уйти в аренду в «Динамо»?
— Это неплохой вариант. Думаю, этот вопрос встанет зимой. С другой стороны, зимой возвращаться в Россию, это два месяца сборов вместо двух месяцев чемпионата, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В первом сезоне в Испании россиянин принял участие в 40 матчах Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов УЕФА. Большую часть прошлого сезона игрок пропустил из-за травм. В текущем сезоне у Захаряна четыре появления на поле.

Андрей Аршавин назвал сильные стороны хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна
