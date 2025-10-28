Аршавин ответил, нужно ли Захаряну оставаться в «Сосьедаде» или уйти в аренду в «Динамо»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, нужно ли российскому полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну сменить команду и вернуться в московское «Динамо».

— Оставаться в «Сосьедаде» или, например, уйти в аренду в «Динамо»?

— Это неплохой вариант. Думаю, этот вопрос встанет зимой. С другой стороны, зимой возвращаться в Россию, это два месяца сборов вместо двух месяцев чемпионата, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В первом сезоне в Испании россиянин принял участие в 40 матчах Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов УЕФА. Большую часть прошлого сезона игрок пропустил из-за травм. В текущем сезоне у Захаряна четыре появления на поле.