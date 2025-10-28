Быстров — об интересе «Зенита» к Баринову: агент Дмитрия ничего попроще не мог придумать?

Бывший российский футболист Владимир Быстров считает, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не нужен «Зениту». Ранее появилась информация, что санкт-петербургский клуб заинтересован в услугах хавбека железнодорожников.

— Я смотрю и мне даже интересно… «Зенит» заинтересовался Бариновым! Агент что-нибудь попроще не мог придумать? Ну любой другой клуб [назвать], которому реально может пригодиться Баринов. Ну зачем «Зенит»-то сразу?! Какой «Зенит»? Что должно произойти, чтобы Баринова взяли в «Зенит»?

— Лимит.

— Ха-ха! 11:0? — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.