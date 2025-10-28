Скидки
Футбол Новости

Челябинск — КАМАЗ, результат матча 28 октября 2025, счёт 0:0 (3:4 пен.), 6 раунд Кубка России 2025/2026

«КАМАЗ» обыграл «Челябинск» в серии пенальти и сыграет с «Крыльями» в следующем раунде КР
Завершился матч шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Челябинск» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра проходила на стадионе «Центральный» (Челябинск). В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Матч завершился победой гостей со счётом 0:0 (3:4 пен.).

Счёт в матче не был открыт. В серии пенальти точнее оказались игроки «КАМАЗа».

Отметим, команда из Набережных Челнов сыграет в рамках первого этапа четвертьфинала Пути регионов с самарскими «Крыльями Советов».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар».

