Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«КАМАЗ» обыграл «Челябинск» в серии пенальти и сыграет с «Крыльями» в следующем раунде КР

Завершился матч шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Челябинск» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра проходила на стадионе «Центральный» (Челябинск). В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Матч завершился победой гостей со счётом 0:0 (3:4 пен.).

Счёт в матче не был открыт. В серии пенальти точнее оказались игроки «КАМАЗа».

Отметим, команда из Набережных Челнов сыграет в рамках первого этапа четвертьфинала Пути регионов с самарскими «Крыльями Советов».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар».