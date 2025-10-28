Канищев: не сказать, что Мостовой — лидер «Зенита», он мог бы давать ещё больше

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о победе сине-бело-голубых над московским «Динамо» в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил вклад в результат автора первого гола санкт-петербуржцев Андрея Мостового.

— «Зенит» победил «Динамо», но я бы не сказал, что это была прямо уверенная победа. «Зениту» есть где прибавлять.

— Что можете сказать об игре Мостового в этом матче? Он забил красивый гол пяткой.

— Мостовой может, безусловно, играть ещё лучше. Он находится на неплохом уровне, но не сказать, что он является сегодня лидером «Зенита». Он, безусловно — большая помощь команде, но мог бы давать ещё больше, — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.