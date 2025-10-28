Канищев: не сказать, что Мостовой — лидер «Зенита», он мог бы давать ещё больше
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о победе сине-бело-голубых над московским «Динамо» в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил вклад в результат автора первого гола санкт-петербуржцев Андрея Мостового.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26' 1:1 Мостовой – 42' 2:1 Мантуан – 71'
— «Зенит» победил «Динамо», но я бы не сказал, что это была прямо уверенная победа. «Зениту» есть где прибавлять.
— Что можете сказать об игре Мостового в этом матче? Он забил красивый гол пяткой.
— Мостовой может, безусловно, играть ещё лучше. Он находится на неплохом уровне, но не сказать, что он является сегодня лидером «Зенита». Он, безусловно — большая помощь команде, но мог бы давать ещё больше, — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
